В Сибири впервые запустят промышленное производство хризантем

Массово выращивать одиночные и кустовые хризантемы планируют в Сибири. В 2026 году в Барнауле хотят запустить соответствующее производство. Предполагается, что оно сможет закрыть Сибири, Урала и Дальнего Востока. Об этом сообщил коммерческий директор тепличного комбината «Новосибирский» Владимир Новгородцев.

«В 2026 году будут уже ежедневно срезаться хризантемы, и будет уже масштабное производство», – цитирует Новгородцева ТАСС.

В настоящее время на барнаульском производстве выращиваются небольшие партии хризантем. Они являются вторыми по популярности цветами в России после роз.

Сейчас хризантемы в Сибирь завозят в основном из Казахстана и Голландии.