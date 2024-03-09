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Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 7,5%

C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5% – такое постановление утвердили власти России, сообщается на сайте кабмина.

«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля», – говорится в сообщении.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Также с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе – военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из‑за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

В целом решение затронет более 4 миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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