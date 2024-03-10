Торговый центр загорелся в Усолье-Сибирском из-за игрового автомата

Пожар произошел сегодня в городе Усолье-Сибирском в трехэтажном здании торгового центра на улице Стопани. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия первых подразделений горели павильоны на первом этаже, внутри наблюдалось сильное задымление. Из-за большой пожарной нагрузки существовала угроза распространения огня на соседние магазины.

Известно, что возгорание началась с воспламенения двух автоматов: по продаже напитков и «хватайки» с игрушками.

Ликвидировать пламя удалось за 30 минут. Пострадавших нет. Огнем повреждены торговые павильоны на площади 50 квадратных метров. Первый и второй этажи здания частично закопчены.

«Аварийный режим работы электросети – наиболее вероятная причина пожара. С места изъяты и направлены в лабораторию вещественные доказательства, проводится дознание», – резюмировали в ведомстве.