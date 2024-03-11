Обязательства региональных властей перед бизнесом закрепят в законе

Сейчас документ носит рекомендательный характер. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минэкономики Мурат Керефов.

Власти готовят поправки в закон об инвестиционной деятельности (39-ФЗ). В части поддержки компаний и гарантий для бизнеса документ практически не менялся с момента принятия – 1999 года. Сейчас он нуждается в обновлении с учетом инициатив правительства и региональных практик.

Одна из важнейших поправок коснется инвестиционной декларации, отметил он. Это, по сути, публичное обязательство главы субъекта перед бизнесом, объяснил замглавы Минэка. Документ гарантирует, что условия предпринимательской деятельности не будут ухудшаться, пока длится определенный инвестпроект. По словам Мурата Керефова, сейчас декларация носит рекомендательный характер для властей регионов.

Он добавил, что поправки планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Как напомнил замминистра, декларация – один из пяти элементов регионального инвестиционного стандарта, который станет основой нововведений.

Ранее стало известно, что «Газпром нефть» начала разработку крупнейших месторождений в Иркутской области и Якутии. Общая площадь участков составляет почти 7 тыс. км. Реализация масштабного проекта обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на рынки АТР.

«Газпром нефть» приступила к развитию Чонского кластера – крупнейшей неразрабатываемой группы участков в Восточной Сибири с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб. метров газа.