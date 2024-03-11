Рекордный отток самозанятых зафиксировали в России

В январе 2024 года отказались от такой формы занятости 190 тыс. человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

По итогам января в России самозанятыми были 9,7 млн человек, следует из данных аналитического портала ФНС. В качестве работающих на себя в первый месяц 2024 года зарегистрировались 399 тыс. граждан. Сняли с себя этот статус или лишились его 190,7 тыс. человек – рекорд за все время с момента появления режима в 2019 году.

Как пояснила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова, снятие с учета происходит по двум основаниям:

если лицо само отказывается от этого статуса (например, хочет открыть ИП и перейти на упрощенную систему налогообложения);

если оно перестает удовлетворять требованиям закона.

Ранее в Иркутской области зафиксировали рост самозанятых. С начала года количество самозанятых предпринимателей в Иркутской области выросло почти в полтора раза – сейчас их уже более 116 тысяч. В регионе создана целая система мер поддержки самозанятых, точкой сборки информации является Центр «Мой бизнес».