60% иркутян считают, что иметь высшее образование – престижно

2 из 3 горожан уверены, что иметь высшее образование в современном мире — престижно. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения.

68% иркутян считают, что иметь высшее образование сегодня – престижно. Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (76 и 61% соответственно). Количество горожан, уверенных в престиже высшего образования, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего же сторонников этой точки зрения – среди тех, кто закончил вуз (78% против 57% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

Что же такое «хорошее образование», по мнению представителей экономически активного населения? Большинство респондентов (55%) считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 36% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания. 6% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.