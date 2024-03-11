Объемы выдач новых POS-кредитов в январе сократились на четверть

Объемы выдач новых POS-кредитов в январе 2024 г. сократились по сравнению с декабрем прошлого года на 25%, а количество – на 21%. В январе было выдано 320,68 тыс. POS-кредитов на 23,15 млрд руб., против 404,63 тыс. кредитов на 30,66 млрд руб. месяцем ранее. Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан.

Средний чек по товарным кредитам за месяц снизился на 5%: с 76 до 72 тыс. руб. Средний срок POS-кредитования остался на уровне 21 мес. В годовом отношении количество POS-кредитов снизилось на 20%, а вот объемы выросли на 5%. В январе 2023 года было выдано 400,37 тыс. POS-кредитов на 22,09 млрд руб. Средний чек за год вырос на 31%: с 55 тыс. руб. В январе 2023 г. средний срок POS-кредитования составлял всего 12 месяцев.

По объемам выдач товарных кредитов в пятерку регионов-лидеров в январе этого года вошли: Москва – 20,77 тыс. кредитов на 2,17 млрд руб., Московская обл. –17,95 тыс. кредитов на 1,66 млрд руб., Санкт-Петербург – 13,12 тыс. кредитов на 1,11 млрд руб., Краснодарский край – 14,15 тыс. кредитов на 1,07 млрд руб. и Свердловская обл. – 10,14 тыс. кредитов на 711 млн руб.

Во всех регионах из ТОП-30 по выдачам POS-кредитов в январе 2024 г. наблюдается сокращение их количества и объемов по сравнению с декабрем 2023 г. Наибольшее снижение зафиксировано в Ставропольском крае, где объемы кредитования упали на 34%, а количество выдач – на 29%. Динамика среднего чека POS-кредитования в регионах в основном была отрицательная. Лидерами снижения стали обе столицы: в Москве и Санкт-Петербурге средний чек товарных кредитов снизился на 10% и составил 104 и 84 тыс. руб. соответственно. Больше всего средний чек POS-кредитов вырос в Северной Осетии: +4%, рост зафиксирован также в Воронежской обл. и Дагестане. В Омской обл. и Красноярском крае размер товарного кредита за месяц не изменился.

«Поскольку POS-кредитование является целевым, т.е. используется для финансирования конкретных покупок, главный фактор, который определяет рост цен товаров и услуг, а значит, и среднего размера кредита – это инфляция. Также после стресса 2022 года, когда россияне переключились на сберегательную модель поведения, отличающуюся экономией, осторожностью и самоограничениями, в 2023 году потребительские настроения вместе с аппетитами к кредитованию существенно повысились. Что касается роста среднего срока по новым POS-кредитам, то здесь сработало сразу несколько причин. С одной стороны, рост среднего чека и рост процентных ставок (из-за повышения ключевой) создали предпосылки к существенному увеличению ежемесячного платежа. С другой стороны, макропруденциальное регулирование было, напротив, направлено на снижение долговой нагрузки и вынуждало кредиторов предпринимать меры по тому, чтобы платёж по кредиту не повышался. Как следствие, эта задача решилась за счёт представления кредитов на более длительный срок», – Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро.