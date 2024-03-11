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ВЦИОМ: Владимир Путин получит 82% голосов на выборах президента России 2024 года

Предполагаемая явка составит 71%. ВЦИОМ представляет электоральный расчет – наиболее вероятный вариант результатов выборов 15-17 марта, построенный по данным серии опросов общественного мнения.

Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71%.

Согласно электоральному расчету, действующий глава государства В. Путин лидирует с показателем 82%. Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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