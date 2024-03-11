Число предпринимательниц в Иркутской области выросло на 19% за год

Женщин-предпринимательниц в Иркутской области за 2023 год стало больше на 19%. Сегодня они составляют более трети (39%) застраховавших своё дело по комплексной программе для малого бизнеса в регионе в 2023 году, выяснили СберСтрахование и «Деловая среда», проанализировав внутренние данные.

В качестве сферы деятельности предпринимательницы из Иркутской области предпочитают розничную и оптовую торговлю, пассажирские и грузовые перевозки, а также персональные услуги. По статистике оформлений комплексного продукта для малого бизнеса, в 2023 году женщины чаще всего страховали продуктовые магазины, рестораны и салоны красоты, а мужчины — автоперевозки, рестораны и бизнес, связанный с недвижимостью.

В целом по России число предпринимательниц увеличилось на 27% за год. Сильнее всего интерес к открытию собственного дела вырос у жительниц Республики Татарстан (52%), Московской области (32%) и Санкт-Петербурга (28%) (для исключения эффекта низкой базы в эту выборку включены регионы, где число регистраций бизнеса превысило 1500).

«Сегодня женщины умело сочетают заботу о семье с организацией собственного бизнеса. Способность эффективно управлять домашними и рабочими делами вдохновляет и показывает, что каждый способен достичь успеха в любой сфере жизни. Непредвиденные расходы могут стать серьёзным испытанием для малого и микробизнеса. По нашей статистике, клиенты этого сегмента чаще всего обращаются в страховую в связи с травмами, полученными их сотрудниками, больничными из-за этих травм и заливом производственных помещений. Мы готовы разделить с предпринимателями финансовые риски, связанные с такими событиями, и обеспечить страховую защиту бизнесу любого размера», — Зара Геворкян, руководитель блока корпоративного страхования СберСтрахования.

«Чаще всего пробуют себя в бизнесе женщины до 35 лет — на эту возрастную группу приходится 43% предпринимательниц. Раньше всех начинают развивать своё дело девушки в Удмуртской Республике: почти каждая пятая начала этот путь в возрасте до 25 лет. Больше всего женщин, начавших вести бизнес после 56 лет, отмечено в Республике Дагестан. Они составляют пятую часть предпринимательниц региона», — Алексей Грищенко, и. о. генерального директора АО «Деловая среда».

«Всё больше женщин в Иркутской области сегодня начинают своё дело. Стоит помнить, что бизнес зачастую связан с рисками, и меньше переживать о них помогает страхование. Страховые компании готовы разделить с предпринимателями ответственность и подставить плечо в разных ситуациях. Специально для малого бизнеса существуют комплексные программы, которые предлагают решения на случай самых актуальных инцидентов», — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка.