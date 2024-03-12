На валютном рынке сохраняется равновесие

На российском валютном рынке сохраняется равновесие. Баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения стабилизировался, что обуславливает затухающую динамику рубля. Она может продолжиться по меньшей мере на краткосрочном горизонте, считают эксперты БКС Мир инвестиций.



– Выход из этой консолидация вероятен в сторону новой волны ослабления рубля, учитывая сокращение российского экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же факторы способны уменьшить и импорт, что вместе с жесткой денежно-кредитной политикой и усиленными для экспортеров нормами валютного контроля будет защищать рубль от более быстрого обесценивания. Однако возросшие расходы госбюджета не позволяют удерживать курс национальной валюты на текущих уровнях или выше, – резюмируют аналитики БКС.



В понедельник, 11 марта, курс доллара на закрытии торгов на Мосбирже зафиксирован на уровне 90,62 руб.