Цены на элитную недвижимость Москвы растут быстрее, чем в целом по рынку

Основатель международного агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева рассказала о том, каким был рынок элитного жилья Москвы в 2023 году.

– Начиная с постковидного восстановления рынка, 2023 год для элитной недвижимости Москвы был очень успешным. Максимальный спрос в течение года наблюдался в подсегменте премиум-недвижимости. Интерес покупателей к лотам элит и делюкс распределился примерно в равных долях. Наибольший рост цен за год зафиксировал подсегменте делюкс (порядка 14%), – говорит Татьяна Агеева.

Одним из важных факторов роста рынка недвижимости в верхней ценовом сегменте стало перераспределение капитала инвесторов с фондового рынка, других финансовых инструментов и зарубежной недвижимости в пользу более надёжных, предсказуемых квадратных метров в Москве. Сейчас это вариант сохранения денег с наименьшими рисками. Второй фактор – увеличение предложения по элитной недвижимости. С 2020 года предложение стагнировало, а в 2023 девелоперы почувствовали уверенность и вывели на рынок интересные ликвидные проекты, которым удалось перетянуть спрос с менее интересных лотов на вторичке и с финансовых рынков. Объём предложения за 2023 год вырос примерно на 25%.

Цены на элитную недвижимость растут быстрее, чем в целом по рынку, так спрос там стабильнее и менее зависим от ипотеки. Так как ставки по рыночной ипотеке растут вслед за ставкой ЦБ, а условия по льготным программам ужесточаются, застройщики вынуждены придерживать цены, чтобы сохранить спрос. С элитным жильём корреляции с ипотекой меньше, а спрос с учётом события 2022 года вырос – инвесторы с серьёзным капиталом ищут безрисковые варианты вложений дома, в России.

Один месяц, тем более посленовогодний январь – недостаточный период, чтобы говорить о значимых трендах. Это может быть связано и с естественным падением спроса в январе – люди старались завершить операции с недвижимостью до Нового года, и с влиянием новогодних скидок и акций для выполнения годового плана продаж, и с желанием застройщиков быстрее закрыть продажи на существующих проектах, чтобы вывести на рынок новые. Выводы о тенденциях можно будет делать после 1 квартала.

Стоимость квадратного метра в верхнем ценовом сегменте будет расти умеренно – в пределах 2-5%. По итогам 2023, средняя цена в сегменте делюкс составила 2,5 млн руб./кв. м, а премиум – 990 тыс. руб./кв. Средняя цена по сегменту в новостройках 1,9 млн. На вторичном рынке элитного жилья средняя цена за квадрат 1,2 млн. К концу года можно ожидать, что цены в подсегменте делюкс преодолеет отметку 3 млн за квадрат, премиум – 1 млн руб за кв. м.

На загородном элитном рынке несколько лет до 2022 года наблюдался дефицит предложения, в 2023 дефицит был ликвидирован, предложение выросло в 2 раза, этот рынок сейчас активен, но ценовая политика девелоперов осторожная – большого роста цен не ожидается.

По планам, в 2024 году в Москве выйдет на рынок 15 элитных проектов, это чуть меньше, чем в 2023 (тогда было 19 стартов). Конечно, девелоперская активность будет зависеть от экономических реалий, ставки ЦБ, динамики спроса, но предварительно я склоняюсь к тому, что все запланированные объекты поступят в продажу и найдут своего покупателя. Спрос на элитную недвижимость сейчас стабилен. Новой волны ажиотажа ждать не стоит, все, кто хотел вывести деньги их более рискованно активов и перевложить в элитное жильё, в массе это уже сделали, так что нас ждёт достаточно стабильный спрос.

За последние годы «средний покупатель» элитного сегмента помолодел. Если раньше это были люди 50+ лет, то сейчас растёт доля покупателей 35-45 лет, и девелоперы чутко реагируют на это омоложение – выводят на рынок проекты, соответствующие динамиком стилю жизни и потребностям более молодых людей. Чаще покупают мужчины, но это, как правило, люди семейные, так что женщины также участвуют в выборе. Доле самостоятельных женских покупок тоже выросла по сравнению с ситуацией 5-летней давности. По роду деятельности основной покупатель «элитки» – предприниматель. Из примечательного: за последний год выросло количество покупателей из регионов.