Как быстро найти работу в Иркутской области?

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как менялись значения индекса конкуренции за работу в Иркутской области и Сибирском ФО в 2023-2024 годах.

Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4 – 7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов – у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

Конкуренция за работу снижается

В Иркутской области соотношение спроса и предложения на рынке труда по итогам февраля 2024 года составило 3,3 резюме на вакансию, и по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года эти значения сократились на 0,6 п.п. (с 3,9), что говорит об усилении кадрового дефицита.

Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в феврале 3,4 резюме на вакансию, а в Сибирском ФО – 3 резюме на вакансию. По итогам минувшего месяца самыми дефицитным сибирскими регионами с точки зрения кадров стали Кузбасс (2,6 резюме на вакансию), Новосибирская область и Алтайский край (по 2,9). Иркутская область хотя и находится в зоне дефицита кадров, но на фоне других сибирских регионов здесь у работодателей выбор кандидатов чуть больше.

Каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда

Наиболее дефицитными на данный момент в Иркутской области являются специалисты из сфер медицины и фармацевтики (1,7 резюме на вакансию, в среднем), автомобильного бизнеса (2,0), розничной торговли и рабочего персонала (по 2,5), сельского хозяйства и строительства (по 2,6), производства, продаж и обслуживания клиентов (по 2,8), добычи сырья и транспортно-логистической сферы (по 2,9), ресторанно-гостиничного направления (3,1). Именно эти специалисты будут испытывать наименьшие проблемы с трудоустройством по специальности в регионе.

«Яркий тренд: если раньше все рекрутеры были хэдхантерами (в пер. с англ. – охотники за головами), то сейчас рекрутмент в основной массе – это хендхантинг (в пер. с англ. – охотники за руками). Всем сегодня нужны руки, к которым прилагается голова. Огромная часть спроса сосредоточена в сферах с массовым наймом», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности.