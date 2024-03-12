АТБ начал выпуск карт «UnionPay Platinum» и «UnionPay Diamond»

Азиатско-Тихоокеанский банк начал выпуск дебетовых карт «UnionPay Platinum» и «UnionPay Diamond» в рамках премиального пакета обслуживания «Статус». Открыть счёт можно в рублях или китайских юанях.

Карта позволяет совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, а также производить оплату и получать наличные средства на территории России и за границей в более чем 150 странах мира. Список доступных стран размещен на сайте.

Карты «UnionPay Platinum» и «UnionPay Diamond» предназначены для клиентов, которым важны дополнительные привилегии. АТБ предлагает широкий спектр услуг и сервисов для премиальных клиентов.

Стоимость выпуска карты – 3000 рублей или 250 юаней. Обслуживание в рамках программы «Статус» бесплатное.

Получить более подробную информацию об условиях обслуживания карт «UnionPay Platinum» и «UnionPay Diamond» можно в отделениях банка, на сайте АТБ или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Азиатско-Тихоокеанский банк – один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью, работает на российском рынке с 1992 года. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Банку присвоен рейтинг «Эксперт РА» ruВВВ+, прогноз «Стабильный».