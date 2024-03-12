АТБ снова продлевает срок действия банковских карт

Азиатско-Тихоокеанский банк объявил о продлении срока действия карт по октябрь 2027 года. Изменения коснулись держателей карт платёжных систем Visa и Мир.

Продление произойдет автоматически, дополнительных действий со стороны клиентов не потребуется – пользоваться картами можно, как и прежде.

Карты платёжной системы Mastercard автоматическому продлению не могут подлежать ввиду прекращения работы Mastercard Inc. на территории России. По мере истечения их срока действия банк направит клиентам уведомления с информацией о дальнейших действиях. Первые оповещения получат держатели карт Mastercard со сроком окончания с апреля 2022 по май 2024 года. Срок карты указан на лицевой стороне.

Если срок действия карты Mastercard уже истёк или до его окончания остаётся менее месяца, но от банка не поступило оповещений, следует обратиться в любое удобное отделение банка и оставить заявку на перевыпуск или получить бесплатную моментальную карту «АТБ 2.0».

Карты платёжной системы UnionPay International действуют согласно срокам, указанных на картах и автоматически не продлеваются.

Получить более подробную информацию можно по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).