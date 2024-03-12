Альфа-Банк запустил номинальный счет капитального ремонта для нежилых помещений

Данный счет предоставляет возможность собственникам апартаментов и офисов в бизнес-центрах формировать фонд капитального ремонта здания по аналогии с многоквартирными домами. Это первое такое предложение на рынке.

Теперь собственники могут формировать фонд капитального ремонта своего здания на таком счете. Номинальный счет – это банковский счет, с помощью которого можно совершать операции с деньгами, юридические права на которые принадлежат другому лицу. У номинального счета есть владелец и бенефициар денежных средств. Владелец счета открывает счет в банке, а также совершает операции с деньгами и ведет отчетность. В данном случае владельцем счета выступает управляющая компания. Бенефициар – этот тот, кому принадлежат права на денежные средства на счете. В нашем случае бенефициарами являются собственники помещений (апартаментов).

Главным преимуществом номинального счета является то, что деньги на счете полностью защищены. Их нельзя взыскать или арестовать. Управляющая компания распоряжается ими по назначению и требованию самих собственников. Доступ к счету можно обеспечить одному или нескольким доверенным собственникам. Это позволит прозрачно отслеживать траты, формировать выписки и вовремя предоставлять их жильцам.

Управляющей компании не нужно думать, где взять деньги, когда нужен срочный ремонт. Решение о формировании фонда и размещении средств на номинальном счете принимается на общем собрании собственников путем голосования. Для принятия решения необходимо более 50% голосов.

Оставить заявку на открытие номинального счета можно по ссылке.