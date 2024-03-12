Примсоцбанк разыгрывает 30 сертификатов в «ДНС» номиналом 3000 рублей среди клиентов, открывших вклад «Юбилейный» с 29 февраля по 04 апреля 2024 года.



Отметим, вклад



• от 1 до 180 дней - 0,01%;

• от 181 до 366 дней - 6,50%.



Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Отметим, вклад «Юбилейный » с минимальной суммой от 10 000 рублей открывается на срок 367 дней. Годовая процентная ставка по вкладу составляет 13,5%. ЭПС – 14,2%. При открытии вклада в интернет-банке ставка составит 13,6%. ЭПС – 14,3%. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по льготной ставке в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе:• от 1 до 180 дней - 0,01%;• от 181 до 366 дней - 6,50%.Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции - 29.02.2024 - 04.04.2024