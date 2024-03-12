«Школа 21» открылась в Белгороде

Уже стартовал первый отборочный интенсив с участием более 200 человек.

Кампус «Школы 21» начал работу в Белгороде. В церемонии открытия кампуса приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Председатель Совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Почётные гости оценили новое здание, поздравили команду школы с открытием, пообщались с участниками отборочного интенсива и пожелали им успехов в освоении IT-профессии.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Для нас большая радость сегодня здесь в Белгороде открывать ʺШколу 21ʺ. Во-первых, потому что это особый регион, и мы много сотрудничаем в последние годы. Во-вторых, у каждого кампуса нашей школы, конечно, есть своя изюминка, региональная специфика, но в Белгороде это идеально спроектированное, буквально созданное для учебы здание, очень гармоничный кампус. Уверен, ребятам будет здесь комфортно учиться.

В учебной программе нашей школы не только программирование, а целых 12 специальностей, и мы еще будем расширять количество профессий. Сегодня мы называем таких специалистов цифровыми инженерами. Они получают базовый опыт программирования и создания цифровых продуктов, а в дальнейшем многие из них идут на три ключевых направления: работа с данными и искусственный интеллект, робототехника и кибербезопасность. Ещё одно актуальное новое направление — всё, что связано с креативными специальностями, и медиадизайном.

Времена меняются очень быстро, и нам нужно быть к этому готовыми. Поэтому главное, чему можно научиться в ʺШколе 21ʺ, — отсутствие страха перед изменениями, быть адаптивными к этим изменениям. Человек всегда будет создавать новые совершенные системы, и кому-то нужно будет оперировать ими, совершенствовать их. Эти системы будут быстро меняться, а востребованность специалистов, которые умеют с ними работать, будет только расти.

Здесь, в нашей ʺШколе 21ʺ, ребята могут получить современные инструменты для обучения самым востребованным специальностям. Я благодарю губернатора региона Вячеслава Гладкова и партнёра проекта Владимира Зотова за активное участие в нашем общем проекте — с такой командой очень приятно работать».

Образовательный проект «Школа 21» в Белгороде Сбер реализует по инициативе Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при поддержке группы компаний «Агро-Белогорье» и лично Председателя Совета директоров белгородского холдинга Владимира Зотова.

Кампус «Школы 21» в Белгороде занимает два этажа в здании на ул. Ватутина, 1Г. Его площадь — 2700 м2, количество рабочих станций — 200. Уникальный дизайн кампуса создан с учётом региональной айдентики. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных рек Белгородской области, знаменитых своими красотами и историческим значением (Оскол, Нежеголь и Валуй).

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области:

«Я очень рад этому долгожданному событию. Для меня вся эта история как настоящий вдох. Мы, как приграничный регион, особенно понимаем: для нас крайне важен образ будущего. И ʺШкола 21ʺ — это инвестиции в будущее. Школа стала отличным продолжением областного проекта по беспрерывному IT-образованию в наших школах. За 84 дня мы смогли воплотить проект от идеи в жизнь. Наша молодёжь очень ждала этого, она хочет быть лидером во многих отраслях. Спасибо вам, Герман Оскарович, за то, что вы поверили в нас, спасибо, что мы единой и сплочённой командой смогли реализовать этот смелый и важный для нас всех проект».

Владимир Зотов, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье»:

«Группа компаний ʺАгро-Белогорьеʺ на протяжении долгих лет системно занимается развитием не только производственного сектора, но и социальной сферы родного для нас Белгородского региона. Мы практически ежегодно запускаем и развиваем новые проекты: возводим парки, помогаем строить храмы, часовни, образовательные учреждения.

Проект ʺШкола 21ʺ стал для нас настоящим вызовом: в такие короткие сроки мы ещё не строили. Всего 84 дней — и полностью заброшенное, долго пустовавшее здание превратилось в современное комфортное пространство, пространство для нашего будущего.

Я хочу поблагодарить всех строителей, которые трудились на площадке буквально день и ночь. Хочу поблагодарить сотрудников предприятий группы компаний ʺАгро-Белогорьеʺ, ведь именно благодаря их добросовестному и эффективному труду у нас есть возможность реализовывать такие масштабные проекты и делать родную Белгородчину успешной и современной. Спасибо нашему Губернатору Вячеславу Владимировичу Гладкову, спасибо Герману Оскаровичу Грефу за то, что доверили нашей компании столь ответственную миссию».

Также сегодня стартовал первый отборочный интенсив, в котором участвуют более 212 человек, 29% из них — девушки. Средний возраст участников — от 18 до 24 лет, самому старшему — 50 лет. Среди них есть фотограф, швея, таксист, сварщик и представители других профессий. Всего на обучение было подано более 3000 заявок, все они поступили от жителей Белгородской области.

На время отборочного интенсива и основного обучения участникам из других городов предоставляется бесплатное общежитие.

Сейчас в девяти кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов нашей страны. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. До конца года запланировано открытие ещё семи кампусов «Школы 21» в регионах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.