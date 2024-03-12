Дмитрий Яровой, Примсоцбанк: держим фокус на развитие партнёрских отношений по всей России

История Примсоцбанка началась 4 марта 1994 года. Именно тогда банк получил Генеральную лицензию ЦБ РФ № 2733, а вместе с ней и право на осуществление банковской деятельности. В этом году банк отмечает свой 30-летний юбилей. О результатах работы компании, перспективах финансового сектора, как бороться за дефицитные кадры и о том, какие перемены ждут в ближайшем будущем банк и его клиентов рассказал Дмитрий Борисович Яровой, председатель правления ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанка».



— Расскажите об итогах и достижениях банка за эти годы, развитии от регионального до федерального банка?



Первый офис банка мы открыли в марте далекого 1994 года во Владивостоке на Русской, 41а. Тогда учpeждeниe бaнкa былo cвязaнo c нeoбxoдимocтью oбecпeчить paбoту Пeнcиoннoгo фoндa Poccии в Пpимopcкoм кpae и дpугиx peгиoнax Дaльнeгo Bocтoкa. Кpaeвoe oтдeлeниe Пeнcиoннoгo фoндa былo oдним из ocнoвныx aкциoнepoв кpeдитнo-финaнcoвoй opгaнизaции.



За эти 30 лет банк прошёл большой путь: обособился от Пенсионного фонда, установил корреспондентские отношения с европейскими и азиатскими банками, развил всю линейку банковских продуктов, региональную сеть, стал значимым игроком на банковском рынке и предоставил клиентам доступ ко всем современным платежным и банковским сервисам.



В последние год банк стабильно находится в топ-70 крупнейших российских банков по финансовым показателям, а по Приморскому краю является лидером практически по всем направлениям банковской деятельности. По данным рейтинговых агентств Эксперт Ра и «НРА» банку присвоены рейтинги кредитоспособности уровня ruA-, со стабильным прогнозом.



— Изменился ли клиент за эти годы - его финансовое поведение? Как выстраивается с ним работа сейчас и насколько она тоже претерпела изменения?



За эти годы изменились потребности клиентов. Тренд последних лет – запрос на дистанционное обслуживание и технологичность всех сервисов, скорость и качество оказания услуг. Благодаря последовательной работе Банка России и появлению госпрограмм кредитования, растёт финансовая и юридическая грамотность клиентов. Соответственно, в банковской сфере усиливается конкуренция в части качества обслуживания.



Банк делает акцент на качественную работу с каждым клиентом и оперативное закрытие каждого запроса. Наша сторона реализует не только скорость обработки запросов и операций, но и безопасность всех транзакций. Отмечу, взаимодействовать с банком можно не только в офисах, но и по телефону единой справочной службы, посредством сайта, электронной почты или через социальные сети.



— Кто ваш основной клиент, как боретесь за потребителей и как взаимодействуете с малым и средним бизнесом?



На протяжении 25 лет наша основная клиентская база была сосредоточена на Дальнем Востоке. Последние 5 лет банк с большей динамикой растет в центральной части России и Сибири. С появлением дистанционных каналов стало возможным обслуживать клиентов – как физических лиц, так и бизнес – на территориях, где нас нет.



Что касается работы с малым и средним бизнесом: программы финансирования постоянно обновляются и становятся для клиентов более удобными и быстрыми, большая работа идет по цифровизации процессов и развитию новых каналов коммуникаций с представителями МСБ. Активно идет работа по предоставлению финансирования в рамках программ господдержки. На сегодня портфель банка по таким кредитам составляет более 5,5 млрд. рублей. Линейка продуктов достаточно широкая и закрывает все потребности МСБ – от банковских гарантий, предоставляемых в онлайн режиме, до кредитов на приобретение недвижимости с решением в течение 24 часов.



— Какие уникальные предложения делает сегодня банк? В чем его отличия на региональном рынке?

Наши ключевые преимущества – это скорость работы, универсальность и индивидуальный подход к клиентам. Это особенно важно, когда требуется принять решение быстро. Нас отличает отсутствие шаблонных решений. За 30 лет на рынке вокруг банка сформировалось лояльная и постоянная клиентская аудитория. Фокус нашей стратегии – это развитие партнёрских отношений с действующими клиентами и привлечение новых за счёт предоставления современных и востребованных услуг.



— В каких регионах сегодня представлен банк и есть ли планы по расширению?



У банка 53 точки присутствия в 34 населенных пунктах России, в том числе: головной офис во Владивостоке и 52 дополнительных офиса в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, в Иркутской и Омской областях, в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях. Планы по расширению связаны с увеличением банковских операций на территориях отсутствия банка. Сегодня мы осуществляем операции по автокредитованию, ипотечному кредитованию, кредитованию малого и среднего бизнеса, а также предоставляем банковские гарантии от Смоленска до Магадана.



— Какие тенденции на рынке ипотеки на фоне пересмотра ключевой ставки?



Оформить классическую ипотеку можно по ставке в пределах 17%. Учитывая существенный рост ставки, в последний год активность населения значительно снизилась. В продажах преобладают льготные ипотечные кредиты, где ставка варьируется от 2% до 8% годовых. Рост ипотечной ставки не повлек за собой снижение стоимости квадратного метра, и по мнению наших специалистов снижения не произойдет. Мы предполагаем, что к середине 2024 года ключевая ставка плавно начнет снижаться и это повлечет и снижение ипотечной ставки, и рост объемов кредитования. А в 2025-2026 трендом станет рефинансирование ранее выданной ипотеки.



— Насколько сегодня серьезна опасность роста невозвратов кредитов со стороны населения и бизнеса?



Весь прошлый и текущий год ЦБ проводит активную программу снижения закредитованности населения. Это даёт свой положительный результат в сохранении стабильности на банковском рынке. По нашим клиентам мы не видим тенденции ухудшения качества обслуживания займов.



— Каковы показатели прибыльности банка за прошлый год и какие прогнозы на этот год?



За 2023 год прибыльность (рентабельность) активов составила = 4,1% годовых. Рентабельность капитала = 34,0% годовых На 2024 год базовым планом определена рентабельность активов на уровне 3,6% годовых, рентабельность капитала = 27,9% годовых, прибыль – на уровне 2023-его года.



— Есть ли кадровый голод на рынке - в финансовой сфере и как банк работает над привлечением молодежи и профильных специалистов - инвестируете в сотрудников?



Ситуация на рынке кадров в России довольно напряженная. Разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений. Мы используем все инструменты и передовые практики по работе с персоналом: проводим системную работу с ВУЗами и средне-специальными учебными заведениями, ежегодно расширяем компенсационный пакет для сотрудников, активно развиваем спортивное движение, корпоративную культуру, направляем сотрудников на повышение квалификации, а также отдельное внимание уделяем развитию их цифровых навыков.



— Как банк использует современные цифровые технологии, приложения в своей работе - куда идет развитие с точки зрения IT?



Банк постепенно переходит в дистанционные каналы по всем видам продуктов и услуг, наращивает безбумажный обмен, переходя на электронное взаимодействие, адаптирует WEB-приложения под мобильные устройства. Увеличивает скорость обслуживания клиентов, обеспечивая автоматическое взаимодействие с Госуслугами, БКИ, реестрами недвижимости и многими другими сервисами. В планах – создание интернет-ресурса, позволяющего оформить ипотеку без посещения банка. И ключевой момент – это безопасность. Наши IT-специалисты используют все методы защиты, обеспечивающие сохранность данных, непрерывность работы систем и офисов и это направление продолжает развиваться.



— Рассматриваете ли вы возможность привлечения искусственного интеллекта (ИИ) в свои программы?



На сегодняшний день мы не включаем ИИ в свои программы. Однако уже в этом году запустим пилот с внедрением инструмента, который позволит через распознавание речи, интонаций и эмоций максимально эффективно вести диалог с клиентом и подсказывать оператору, как лучше строить беседу для оперативного решения вопроса клиента.



— Расскажите о стратегии банка, каковы прогнозы на 2024 год, и на каких направлениях банк планирует сфокусироваться в ближайшие годы?



В текущей экономической ситуации ориентируемся на малый, средний бизнес, потребительский сектор. Основные цели и задачи на 2024-2026 годы – это рост показателей бизнеса на уровне или выше среднерыночных повышение эффективности и производительности труда, оперативности и клиентоориентированности. При этом стоит учесть, что резкие изменения макроэкономических условий могут потребовать определенной гибкости и оперативного регулирования приоритетных направлений деятельности.



— Криптовалюта, цифровые рубли - какое отношение банка к этим продуктам и каковы планы?



С криптовалютой не работаем. В этом году готовимся войти в пилотный проект Банка России по работе с цифровым рублем. За этой инициативой мы видим большое будущее и, конечно же, планируем реализовать цифровой аналог рубля в своей продуктовой линейке.



— Что бы вы хотели пожелать своим клиентам в этот праздничный день?



Клиентам хочется пожелать мира, здоровья и добра. Именно благодаря вам, банку удается закреплять позиции на современном рынке и продвигаться к успеху. Я горжусь тем, что наше партнерство помогает сохранять экономическую стабильность в стране. Будьте счастливы, смело реализуйте свои цели, а Примсоцбанк всегда будет рядом, готов помочь и поддержать вас и ваши инициативы!