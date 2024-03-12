ПСБ: 64% сотрудников важна финансовая и нефинансовая поддержка работодателя при планировании детей

Ольга Ерёменко, вице-президент – руководитель центра корпоративной социальной ответственности ПСБ, выступила на стратегической сессии Всероссийского женского форума на тему «Традиционные ценности и многодетная семья как национальные приоритеты», в ходе которой рассказала о практиках ПСБ в области корпоративной политики, направленной на поддержку семьи и семейных ценностей.

«Слово "семья" вызывает у каждого из нас самые теплые ассоциации: любовь, дом, дети. Благодаря поддержке семьи мы чувствуем себя надежнее и увереннее. Ценность семьи заключается не только в продолжении рода, но и в возможности передать детям свои взгляды, знания, установки. В свою очередь, ПСБ определил поддержку семьи одним из своих основных социальных приоритетов и реализует семейно-ориентированную корпоративную политику, создавая условия для обеспечения баланса между работой и семьей, в том числе предоставляя гибкий рабочий график и возможность удаленной работы, а также организуя детские группы в офисах, где сотрудники могут оставить своих детей, а дети - пройти различные обучающие занятия, например, по основам финансовой грамотности», – отметила Ольга Ерёменко.

ПСБ провел опрос среди своих сотрудников, который показал, что 92% людей считают семью своим приоритетом, а 64% ценят поддержку работодателя при их решении рождения детей. Так, например, в ПСБ запущен онлайн-сервис, где сотрудники могут получить интересующую их информацию от психологов и других специалистов.

Участники дискуссии также обсудили, каким образом развивать демографическую политику России в интересах института семьи и традиционных ценностей и какие подходы к повышению качества жизни семей с детьми и стратегии поддержки института семьи и семейных ценностей выстраивают регионы.