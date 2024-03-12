Моментальная и именная карта: в чем разница?

Банковские карты – платежный инструмент, который позволяет распоряжаться держателю деньгами на своем банковском счете. Карты принадлежат к разным платежным системам, имеют разные тарифы обслуживания, дают разные привилегии в повседневной жизни. И также карты могут быть именными и моментальными (неименными), поясняют эксперты Солид Банка.

В чем же отличие?

Все банковские карты привязываются к счету держателя, а значит – могут быть идентифицированы по его личности. Разница лишь в том, что на именную пластиковую карту наносятся имя и фамилия, на моментальную – нет. То, что на пластиковой карте не указаны имя и фамилия, не означает, что она выдана «анониму»: карта всегда прикрепляется к счету, открытому в Банке на ваше имя. Отсутствие имени на карте – это технический нюанс, упрощающий ее выпуск.

Именная карта

- выпускается с эмбоссированным именем и номером карты – объемные буквы и цифры данных, которые выступают над лицевой поверхностью пластика;

- обычно выдается в течение 14 дней.

Именные карты используются для расчетов, позволяют снимать деньги в банкоматах в пределах, установленных тарифом, имеют высокий уровень защиты данных. Основной минус — большее время выдачи.

Неименная

- не имеет имени и фамилии владельца карты, остальная информация представлена как на именной карте;

- выдается в день обращения в Банк.

Главный плюс – карта выдается сразу. По своему функционалу она ничем не отличается от именной карты.

Солид Банк предлагает клиентам неименные моментальные карты.

Условия:

- Обслуживание в год: резидент – 1000 руб., нерезидент – 1299 руб. Комиссия взимается единовременно за весь срок действия карты.

- Кэшбек 1% на все категории.

- Срок действия – 5 лет.

- Бесплатный Интернет-банк, sms-оповещения и push-уведомления.

Моментальные карты позволяют проводить те же операции, что и именные, но их выдача возможна в день посещения офиса Банка.

Оставить заявку на получение карты Солид Банка «Моментальная» и ознакомиться с полными условиями можно по ссылке.