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Названы факторы влияния на пару рубль/доллар в марте

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал о факторах влияния на пару рубль/доллар в марте.

Доллар торгуется в верхней половине нашего ценового коридора 87,5 – 92,5 руб./долл. Существенное влияние на курс в ближайшее время может оказать статистика импорта – экспорта за январь, публикация которой ожидается на этой неделе.

В марте большое значение для курса валют будут иметь геополитический фон и решения, принятые Центробанком на заседании по ключевой ставке, которое запланировано на 22 марта. Поддержку рублю продолжит оказывать жесткая денежно-кредитная политика, тогда как в числе факторов давления на российскую валюту сокращение объемов экспорта и валютной выручки.

Мы оставляем свой прогнозный диапазон без изменений. В то же время мы не исключаем возможности его пересмотра в ближайшее время в сторону увеличения.

Мы не рекомендуем частным инвесторам пытаться играть на скачках курсов валют. Рынок форекс намного сложнее и непредсказуемее, чем это может показаться на первый взгляд. Если инвестор не готов принять риски достаточно высокого уровня, то стоит просто диверсифицировать свой портфель валютой или инвестиционными инструментами, номинированными в валюте, а не пытаться заработать на валютных спекуляциях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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