«Буду ставить рекорды, чтобы меня услышали». Спортсмен Артем Алискеров – о борьбе с раком и донорстве костного мозга

Победил рак и стал амбассадором донорства костного мозга. История жителя Твери Артема Алискерова – удивительна. Он отдал много сил для борьбы со страшной болезнью, а сегодня ставит рекорды, чтобы поддержать больных онкологией и привлечь как можно больше доноров, которые реально могут спасти чью-то жизнь. В начале марта молодой человек выступил на встрече волонтеров, организованной Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. И это неслучайно, ведь Сбер давно поддерживает Фонд доноров костного мозга. В прошлом году 150 сотрудников Байкальского банка приняли важное решение и вошли в реестр доноров.

Артем Алискеров.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

«Я просто не мог развернуться и продолжал подъем»

Молодой, жизнерадостный, увлекающийся спортом житель Твери Артем Алискеров в юности хотел стать великим футболистом, но в 17 лет из-за проблем с сердцем ему пришлось оставить большой спорт. Он занялся бегом, получил два высших образования – на факультете физической культуры Тверского университета и на кафедре государственного и муниципального управления филиала РАНХиГС. Все складывалось гладко, пока пять лет назад Артем не услышал страшный диагноз – рак, лейкоз. Почти три года он боролся с болезнью: долгое лечение, 31 химиотерапия и, наконец, ремиссия.

– На 11 день после выписки из больницы меня позвали на Эльбрус, – рассказал Артем. – И я поехал. Не за какими-то рекордами, а просто, чтобы переключиться, подышать в горах, набраться сил. Когда приехал, немного акклиматизировался, мне предложили штурмовать вершины. Я подумал: а почему бы и не попробовать? Раньше был не самый слабый в группе. И пошел. Было очень сложно. Хотелось раз сто развернуться, но была сильная мотивация – за моим подъемом следили онкобольные с таким же диагнозом, как у меня. Я просто не мог вернуться. И я поднялся.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Артем установил мировой рекорд, как первый человек, который на 11 день после выписки из больницы и после диагноза лейкемия покорил Эльбрус. А дальше молодой человек уже не мог остановиться. Пробежал марафон на Камчатке, по льду озера Байкал. В прошлом году замахнулся на 71 марафон за 71 день в 72 городах – и с успехом реализовал задуманное.

«Моя цель – миллион доноров костного мозга в реестре»

– После болезни у меня появилась цель в жизни – показать людям, что онкология – это не приговор. Я пересмотрел свою жизнь и понял, как надо поступать, а как не надо. После того, как я начал своим примером показывать, что и после рака можно дышать полной грудью, появилась вторая цель – привлечь как можно больше доноров костного мозга.

По словам Артема Алискерова, многие онкобольные погибают, не дождавшись донорского материала. Хотя ему самому не понадобилась пересадка, в 2022 году он стал амбассадором Федерального регистра доноров костного мозга. А в прошлом году во время марафона по городам страны за 2,5 месяца Артем смог привлечь более 30 тыс. доноров.

– Рекорды на самом деле не имеют значения. Самый лучший день, который был в моей жизни после лечения, – когда я бежал в Туле свой очередной марафон и мне позвонили и сообщили, что один донор подошел онкобольному. Как выяснилось, девчонка, которая подошла, узнала о донорстве от парня, который бежал по льду Байкала. То есть мои проекты теперь исчисляются не в километрах, а в спасенных жизнях. И цель сегодня – привлечь миллион доноров в реестр, в котором пока порядка 300 тыс. человек.

Форум волонтеров, организованной Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

«Главное – быть готовым сказать «да», когда вам позвонят»

Артем заметил, что в реестре в основном те люди, которые непосредственно столкнулись со смертельной болезнью – родные и близкие онкобольных. Многие просто боятся стать донорами, потому что ничего не знают о процедуре. А ведь новые технологии шагнули далеко вперед. Сегодня костный мозг можно взять из крови, это не больно и наркоза не требуется. Причем на этапе согласия о донорстве у человека берут немного крови, чтобы внести в базу данных.

– Вам могут позвонить через год, через десять лет, а могут вообще не позвонить, – продолжил Артем. – Главное, чтобы вы были готовы сказать «да», когда к вам обратятся. Много случаев, когда донор в самый важный момент отказывается. Со мной в палате лежал юноша, которому подошли четыре донора из реестра. Но радость его была недолгой: все они отказались от процедуры. Парень выжил, ему повезло – нашелся отец, который подошел, несмотря на возраст.

«Нужен резонанс, чтобы тебя услышали»

Артем отметил, что интерес к этой проблеме с каждым годом растет. К движению донорства костного мозга присоединяются крупные компании, у которых больше ресурсов и возможностей. В Иркутской области, например, Байкальский банк Сбербанка поддерживает донорство, а в прошлом году порядка 150 его сотрудников приняли важное решение и вошли в реестр. Артем призвал бизнес к возможным коллаборациям.

– Абсолютно каждый мой путь ежегодно зарождается в месте силы, но я никогда не прохожу его один. В этом году партнером выступил Сбербанк, который на протяжении нескольких лет развивает донорское движение внутри своей компании. Мне кажется, это идеальная синергия. Когда крупный бизнес в коллаборации с человеком, перенесшим лейкемию, поддерживает и развивает направление донорства костного мозга в стране. Хочу отметить, что мы только начинаем наш путь, поэтому я безмерно благодарен руководству и всем сотрудникам Байкальского банка Сбера за поддержку в таком важном деле. Низкий поклон. Именно с этого проекта на Байкале начинается наша глобальная миссия, путь к одному миллиону доноров костного мозга.