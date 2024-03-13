Синергия добра. Как Сбер объединяет волонтерское сообщество

Форум волонтеров, организованной Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Волонтерам нужно объединяться, считают в Байкальском банке Сбербанка, ведь вместе можно сделать гораздо больше. В начале марта Сбер в очередной раз собрал на своей площадке в Иркутске волонтеров – представителей крупных и малых предприятий, общественных организаций, чтобы обсудить точки соприкосновения и новые проекты. О философии сочувствия, мультипликативном эффекте и больших планах на год – в нашем материале.

Философия сочувствия

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

– Я очень рад, что встреча неравнодушных людей происходит именно у нас, в этом зале, – обратился с приветственным словом председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин. – Волонтерское движение в Сбере развивается уже давно. У нас огромная команда людей, которые по всей стране, в каждом городе совершают очень много добрых дел. Приятно, что в этом движении участвуют наши партнеры, клиенты. Мы все с вами думаем о будущем и готовы проникнуться новой философией, которая заключается в сочувствии, сопереживании, содействии. Эта философия заложена в стратегию Сбербанка. Надеюсь, наша встреча даст хороший импульс для дальнейшей работы, которая объединяет нас в добрых делах.

Два года назад Байкальский Банк подписал соглашение о вступлении в Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ), который в этом году отмечает первое десятилетие, и стал председателем регионального отделения совета НСКВ. Но волонтерская работа в Сбере началась задолго до этого: у банка накоплен богатейший опыт. НСКВ же дает новые возможности для развития, привлечения большего числа участников корпоративного волонтерства.

Форум волонтеров, организованной Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Куратор ESG-направления в Байкальском банке, заместитель председателя Дмитрий Жоров отметил, что в НСКВ в основном входят крупные компании, хотя постепенно к ним присоединяются и предприятия среднего, малого и даже микробизнеса. Представлен весь спектр промышленности и сферы услуг.

– Волонтеры есть в каждой компании, – рассказал Дмитрий Жоров. – Не стоит забывать и о некоммерческом секторе волонтерских объединений, которые во многом формируют волонтерский ландшафт в регионе. В НСКВ включены более тысячи компаний из 35 регионов страны. Каждый год совет расширяется. Два года назад подключилась территория, которая обслуживается нашим банком: Забайкалье, Бурятия, Якутия и Иркутская область.

Дмитрий Жоров, куратор ESG-направления в Байкальском банке, заместитель председателя. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

От экологии до финансовой грамотности

Дмитрий Жоров отметил три ключевых вектора волонтерской работы: снижение воздействия на окружающую среду, экопросвещение и социальное волонтерство. Мероприятий по каждому направлению в прошлом году было проведено много. Одно из важных и крупных – это обустройство силами волонтеров экологической тропы «Исток Ангары» протяженностью 9 км. Маршрут начинается в Порту Байкал. На тропе уже появились скамейки, указатели, пикниковая точка, столбики с QR-кодами для погружения туристов в виртуальную реальность – путешествие по озеру Байкал.

Форум волонтеров, организованной Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

– Мы строим экотропу вместе с «Заповедным Прибайкальем» и нашими партнерами, – добавил Дмитрий Жоров. – Конечно, Сбер внес определенную финансовую лепту, но пока благоустроено только начало тропы. Маршрут же очень большой, на нем достаточно места для участия большего количества компаний, для установки указателей, логотипов.

Официальное открытие экотропы планируется в этом году, хотя она уже популярна среди жителей и гостей области. Кроме этого, по словам Дмитрия, Сбербанк совместно с партнерами активно участвует и в других экологических проектах, в числе которых очистка берегов Байкала, Ангары и Лены, посадка деревьев (если в 2022 было высажен около 20 тыс. саженцев, то в 2023-м – уже порядка 50 тысяч).

Среди мероприятий интеллектуального волонтерства Сбера можно выделить работу по повышению финансовой и цифровой грамотности в школах, вузах, с представителями «серебряного» возраста. Интересным получился проект «Финансы для всех», который был реализован в 36 коррекционных школах Иркутской области. По направлению «социальное волонтерство» в прошлом году было проведено 62 активности – от помощи животным до ремонта в различных детских домах и учреждениях.

Мультипликативный эффект

Форум волонтеров, организованной Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

– Сегодня наша цель – пригласить волонтеров области присоединиться и обмениваться идеями и проектами, – отметил Дмитрий Жоров. – Такая работа может нас всех обогатить, дать синергию, создать мультипликативный эффект – причем, не только количественный, но и качественный. Совместные проекты – это возможность перенять, объединить, создать новый опыт, который способствует новым инсайтам, генерации новых идей. Неслучайно нашу волонтерскую встречу мы проводим в начале года – хотим поделиться планами, чтобы партнеры могли свои задумки коррелировать с нашими.

Форум волонтеров, организованной Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Дмитрий Жоров пригласил собравшихся принять участие в третьем Межрегиональном форуме волонтеров, который пройдет в августе и соберет лучших из лучших представителей корпоративного волонтерства. Кроме того, с 22 по 30 марта состоится зеленый конгресс «Территория заботы – Байкал». Это всевозможные экологические мероприятия, турнир по экоборью, конкурс экологический проектов, а также Молодежный экологический форум.