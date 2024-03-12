Размер рекомендованного семейного дохода для ипотеки вырос в 2023 году

Это произошло на фоне рекордных объемов выдачи кредитов на покупку жилья и покупательской активности граждан.

В соответствии с проведенным исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами (размер, ставка, срок), несколько увеличился по сравнению с январем 2023 года (+11,0%) и составил 101,6 тыс. руб. (в январе 2023 года – 91,5 тыс. руб.).

В этой связи стоит отметить, что в 2023 году были отмечены рекордные объемы ввода в строй нового жилья и, соответственно, выданной ипотеки, в том числе, льготной. Спрос на жилищные кредиты со стороны граждан также достиг рекордных значений – за 2023 год объем ипотечного портфеля российских банков вырос на 29,5%. При этом качество обслуживания ипотеки продолжает находиться на высоком уровне – роста «плохих» долгов не наблюдается.

Среди прочего, на средний размер рекомендованного семейного дохода также влияют динамика ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, средние размер и срок ипотечного кредита, а также рост реальных доходов населения. Таким образом, все упомянутые выше факторы привели к некоторому увеличению стоимости ипотечного кредита в стране.