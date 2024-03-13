Иркутская компания запустит производство собственного бренда очков

Совсем скоро компания их Приангарья запустит производство собственного бренда очков, посвященного Иркутску.

«Мы работаем над производством собственного бренда очков. На сегодняшний день этот проект реализован уже на 70%», – заявил в интервью Газете Дело генеральный директор «Центра Зрения» и бутик-оптики Ocularia Антон Гарбарчук.

– Первая коллекция будет посвящена Иркутску. Её философия заключается в том, что мы любим свой город, гордимся им, прославляем его, так как это наша история, наша родина, и нужно делать её лучше, а не уезжать куда-то.

Антон Гарбарчук также сообщил, что в этом году компания планирует расширение сети и открытие «Дома зрения» в центре Иркутска.