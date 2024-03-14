«Дом зрения» планируют открыть в центре Иркутска

Он объединит в себе медицинскую клинику, детский центр зрения, а также оптику. Об этом Газете Дело рассказал генеральный директор «Центра Зрения» и бутик оптики Ocularia Антон Гарбарчук.

– В ближайшем времени мы откроем в центре города отдельное здание площадью 500 кв. м, в несколько этажей, которое получит название «Дом зрения». Это будет мощный микс всех наших направлений: клиники «Центр Зрения» с диагностическим кабинетом, детского центра зрения, а также оптики «Центр Зрения» и бутик оптики Ocularia. Придя в одно место, человек сможет закрыть сразу все свои потребности, связанные со зрением, – рассказал Антон Гарбарчук.