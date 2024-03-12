Стрит-ритейл Москвы активно растет

Эксперты компании Filipov Capital проанализировали списки компаний, которые являются наиболее активными арендаторами стрит-ретейла в Москве, и выяснили, как изменился объём работающих точек в столице за прошедший год.

В феврале 2024 года в сегменте пунктов выдачи заказов Москвы и ближайших пригородов, который является самым представительным в данном исследовании, работает 23 371 точка. За год – с февраля 2023 года – количество ПВЗ в столице выросло на 80,48% или на 10422 точки. Так, в начале прошлого года в этом сегменте работало 12 949 ПВЗ.

Вторым по объему точек в столичной агломерации является сегмент фастфуда. В этой категории работает 14002 предприятий. За год объем точек в этой категории предприятий увеличился на 113,73% или на 7451 точку. Этот рост стал самым значительным среди всех исследуемых сегментов.

Замыкает ТОП-3 наиболее широко представленных точек сегмент аптек. В этой категории сейчас представлено 8710 пунктов. В этой категории объект рост составил 34,53% или 2236 медицинских точек продаж.