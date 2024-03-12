Потребкредиты ВТБ и «Открытия» объединили в один портфель

В рамках интеграции двух банков 265 тысяч заемщиков «Открытия», которые оформили почти 300 тысяч потребкредитов, перешли на обслуживание в ВТБ. Все условия по кредитам, включая размер платежа, срок погашения и процентную ставку, для них остались неизменными.

Руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов рассказал, что процесс перевода максимально упростили: единственное условие – открыть мастер-счет в ВТБ. Перезаключать кредитный договор и оформлять страховку не требуется.

Перевод клиентов с кредитами наличными из банка «Открытия» в ВТБ начался в четвертом квартале 2023 года. Активный этап перехода для клиентов «Открытия» начнется в конце апреля текущего года. Предложения должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами.

Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.