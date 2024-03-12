ИНК издала сборник проектов-победителей грантовых конкурсов

Иркутская нефтяная компания (ИНК) в честь 5-летия грантового конкурса «Энергия родной земли» создала сборник проектов-победителей.

Сборник презентовали в Усть-Куте. Тираж печатного издания составил 100 экземпляров. В него вошло более 40 инициатив, реализованных с 2019 года. Книга содержит описание проектов с иллюстрациями и обратной связью от команд.

– Сборник создан по случаю 5-летнего юбилея грантового конкурса. Издание может быть полезно людям, которые только планируют подготовить проект. Как показывает практика, инициативы, получившие поддержку от ИНК, приносят реальную пользу обществу, повышают качество жизни в населенных пунктах, где они реализуются, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член правления ИНК Евгений Милов.

Подарочные экземпляры сборника вручили активным участникам конкурсов. Это усть-кутский Центр дополнительного образования, выигравший наибольшее количество грантов, железногорский музей академика М. Янгеля, который привлек средства софинансирования, а также иркутский «Народный клуб» – за самый освещаемый проект в СМИ.

Грантовая поддержка ИНК помогает местным жителям в реализации проектов в области образования, спорта, культуры, экологии, сохранения традиционной культуры, поддержки местных коренных сообществ и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участие в конкурсах «Район моей мечты» и «Энергия родной земли» ежегодно принимают некоммерческие, бюджетные, общественные организации Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катанского районов. С 2023 года к ним присоединился Мирнинский район Республика Саха (Якутия). За период существования конкурсов подано 275 заявок, поддержано около 70 проектов.