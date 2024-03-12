ИНК издала сборник проектов-победителей грантовых конкурсов

Иркутская нефтяная компания (ИНК) в честь 5-летия грантового конкурса «Энергия родной земли» создала сборник проектов-победителей.
Сборник презентовали в Усть-Куте. Тираж печатного издания составил 100 экземпляров. В него вошло более 40 инициатив, реализованных с 2019 года. Книга содержит описание проектов с иллюстрациями и обратной связью от команд.
– Сборник создан по случаю 5-летнего юбилея грантового конкурса. Издание может быть полезно людям, которые только планируют подготовить проект. Как показывает практика, инициативы, получившие поддержку от ИНК, приносят реальную пользу обществу, повышают качество жизни в населенных пунктах, где они реализуются, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член правления ИНК Евгений Милов.
Подарочные экземпляры сборника вручили активным участникам конкурсов. Это усть-кутский Центр дополнительного образования, выигравший наибольшее количество грантов, железногорский музей академика М. Янгеля, который привлек средства софинансирования, а также иркутский «Народный клуб» – за самый освещаемый проект в СМИ.
Грантовая поддержка ИНК помогает местным жителям в реализации проектов в области образования, спорта, культуры, экологии, сохранения традиционной культуры, поддержки местных коренных сообществ и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участие в конкурсах «Район моей мечты» и «Энергия родной земли» ежегодно принимают некоммерческие, бюджетные, общественные организации Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катанского районов. С 2023 года к ним присоединился Мирнинский район Республика Саха (Якутия). За период существования конкурсов подано 275 заявок, поддержано около 70 проектов.
Авторам, чьи инициативы не занимают призовые места, компания оказывает консультации для подачи заявки на другие грантовые конкурсы областного и федерального уровней. Подробная информация доступна на сайте грантовых проектов ИНК.