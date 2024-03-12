Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь – февраль 2024 года составила 235,5 млрд рублей

Это на 4,7% выше результатов 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В феврале чистая прибыль составила 120,4 млрд рублей (+4,8%). Розничный кредитный портфель вырос за месяц на 0,8% и на 1,4% с начала года (без учета секьюритизации), достигнув 15,7 трлн рублей. При этом портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц (без учета секьюритизации), а с начала года – на 0,8% (без учета секьюритизации), до 10,2 трлн рублей.

Чистый процентный доход вырос за два месяца на 22,1% (в годовом сравнении), до 410,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 8,3%, до 55,9 млрд рублей, в основном за счет роста доходов от транзакционных операций.