60% работников уверены, что в малом бизнесе выше ценят каждого сотрудника

Аналитики hh.ru провели опрос среди 1,5 тыс. российских работников и соискателей, в том числе из Сибири и Иркутской области, и выяснили, как часто они готовы работать в небольших компаниях, а также какие преимущества и риски видят при трудоустройстве в малом бизнесе.

58% соискателей выберут работу в крупной компании, 42% – в малом бизнесе

Большинство российских работников оценили важность при трудоустройстве такого критерия как размер компании на 3,7 балла из 5 возможных. В Сибири, в том числе в Иркутской области, масштабу компании придают несколько меньшее значение при выборе места трудоустройства – 3,4 балла из 5 возможных. Чаще всего величина компании важна соискателям из сферы HR (3,7 баллов) и представителям высшего менеджмента (3,4 балла), а менее всего это волнует специалистов из сфер транспорта и логистики (2,8) и административного персонала (2,9).

Выбирая работу, при прочих равных, 58% опрошенных иркутян предпочтут работать все-таки в крупной компании (численностью свыше 100 человек), а 42% отдадут приоритет работодателю с численностью менее ста сотрудников. Такой выбор особенно характерен для молодежи в возрасте 18-24 лет (50%) и кандидатов старшей возрастной группы – от 55 лет (53%), а также для маркетологов (59%), административного персонала (55%), занятых в транспорте и логистике (50%).

Более половины сибиряков (52%) оценивают работу в малом бизнесе как привлекательную, 27% она не привлекает, а 20% затруднились дать ответ. Среди представителей профессий, которых скорее привлекает работа в малом, а не крупном бизнесе, выделяются маркетологи (58%), работники транспорта и логистики (56%), сферы розничной торговли (52%) и административный персонал (51%).

Преимущества работы в малом бизнесе – значимость каждого сотрудника, недостатки – непрогнозируемая карьера

Основные преимущества, которое соискатели выделяют при трудоустройстве в малом бизнесе, – большая, чем в крупных компаниях, значимость каждого сотрудника (60%) и атмосфера в коллективе (59%). Также часто выделяли отсутствие бюрократии (48%), гибкость рабочих процессов (44%) и возможность быстрее реализовать себя (43%).

Среди тех, кого, напротив, не привлекает работа в маленькой компании, чаще всего в качестве причины указывали непрогнозируемые карьерные перспективы (68%), риски выплаты серой зарплаты (50%) и неизвестность компании на рынке труда (50%).

Пересмотреть свое отношение к работе в малом бизнесе скептики могли бы при условии получения более высокого, чем в крупных компаниях, уровня зарплаты (85%), наличия интересных проектов (56%), гибкого графика работы (53%) и удобного месторасположения работы (52%).

«Несмотря на мнение, что карьеру в малом бизнесе не построишь, наш опрос показал, что больше половины россиян готовы работать в небольших компаниях. А тех, кто категорически не рассматривает для себя такой формат трудоустройства, – всего 3%. В опросе выявлены основные факторы, которые могли бы повлиять на 25% тех, кто скорее сомневается при выборе между небольшой и крупной компанией. Это поможет тысячам компаний малого бизнеса по всей стране определить свои преимущества перед корпорациями и успешно конкурировать за людей в условиях дефицита», – сказала Оксана Субботина, эксперт hh.ru по найму в малом бизнесе.