МТС разогнала LTE в одном из старейших городов Восточной Сибири Киренске

МТС усилила LTE-сеть в городе Киренске Иркутской области. В результате модернизации сети скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на треть.

После усиления сети доступ к ускоренному мобильному интернету МТС получили более одиннадцати тысяч жителей Киренска. Изменения произошли на территории всего города -- в жилых микрорайонах на левом берегу Лены и правом берегу Киренги, в районе аэропорта, на пристани и других значимых локациях.

Скорость мобильного интернета МТС стала быстрее и в центральной части Киренска – на острове, образованном из-за слияния рек.

Островная часть города сохраняет дореволюционный купеческий облик и похожа на большой музей под открытым небом. Именно здесь проживал с момента основания поселения знаменитый казак — первопроходец и открыватель новых земель на востоке России Ерофей Хабаров. Здесь также располагается большинство ключевых учреждений – районная больница, пенсионный фонд, профессионально-педагогический колледж, гостиницы. Культурные и социальные объекты ежедневно привлекают в эту часть Киренска горожан и гостей Киренска.

«Недавно мы ускорили интернет в Усть-Куте, Усть-Илимске и Саянске. Киренск стал еще одним отдаленным северным городом, где мы в этом году улучшили качество связи, чтобы нашим абонентам здесь были доступны все те же цифровые сервисы, что и жителям любого крупного города. После расширения емкости сети скорость мобильного интернета МТС позволяет киренчанам с большим комфортом обмениваться тяжелыми медиафайлами в мессенджерах и социальных сетях, смотреть кино и сериалы в хорошем качестве, а также видео по ведению сельского хозяйства, рыболовству и охотоведению», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.