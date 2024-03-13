Сбербанк показал в феврале лучшую прибыль за последние 3 месяца – аналитики

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024 г. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, результаты выглядят позитивно.

- Чистый процентный доход: 199,2 млрд руб. (+22,4% год к году)

- Чистый комиссионный доход: 55,9 млрд руб. (+9,5% год к году)

- Чистая прибыль: 120,4 млрд руб. (+4,8% год к году)

Аналитики БКС отмечают, что чистая прибыль Сбера за февраль cоставила 120,4 млрд руб. (+5% месяц к месяцу, +5% год к году), рентабельность капитала — 22,8%.

– Результаты выглядят позитивно, при этом в пресс-релизе отмечается давление высоких ставок на рост кредитов. Хороший результат, несмотря на замедление корпоративного и розничного кредитования, подтверждает наш позитивный взгляд на бумаги Сбера, – подчеркивают эксперты.