Саянский производитель пластиковых резервуаров запустил новое производство на средства ФРП

В Саянске открылся новый производственный цех компании «ИрПласт», резидента ТОР. Предприятие выпускает модульные пластиковые резервуары — полиэтиленовые ёмкости для промышленных предприятий, строительных организаций, предприятий сельского хозяйства, производителей химической продукции, предприятий сферы ЖКХ, а также для розничных потребителей. В феврале 2022 года компания получила одобрение Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области на получение льготного займа для расширения производства. В марте 2024 года новый цех был торжественно открыт.
«За это время компания прошла путь от заказа нового оборудования до его установки и пуска в промышленную эксплуатацию. Общая стоимость проекта – 52 миллиона рублей. Из них заёмные средства ФРП составили 26 миллионов. Предприятие получило его по льготной ставке в 1 % годовых на первые три года пользования. И это позволило сфокусировать внутренние резервы на других направлениях развития бизнеса», — подчеркнул глава Наблюдательного совета регионального ФРП, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Реализация проекта помогла не только увеличить текущие производственные мощности, но запустить новое направление — выпуск модульных резервуаров. Весь модельный ряд обладает модульной конструкцией, которая позволяет изготавливать ёмкости от 10 000 до 100 000 литров и выше в зависимости от потребности заказчика. Модули можно перевозить отдельно друг от друга и собирать резервуар непосредственно на месте установки, что значительно упрощает и удешевляет логистику. Конструктив позволяет добавлять по 5 кубометров к начальным 10 кубическим метрам по мере необходимости и наращивать ёмкость до нужного потребителю объёма.
«Наши ёмкости производятся из качественного первичного полиэтилена. Соответственно, наши покупатели не сталкиваются с риском коррозии, которая влияет на целостность и долговечность аналогичных металлических конструкций. А круглые торцы и ребра жёсткости придают им повышенную прочность. Модульные резервуары предназначена как для подземного, так и наземного хранения различных жидкостей. Благодаря морозоустойчивости и устойчивости к ультрафиолету, они пригодны к эксплуатации на открытом воздухе круглый год. И если придерживаться рекомендаций по монтажу и эксплуатации, резервуары прослужат не менее 100 лет», — объясняет генеральный директор компании «ИрПласт» Катрина Бережнова.
В новом цехе производитель намерен выпускать не менее 100 резервуаров ежегодно ёмкостью от 5 до 100 кубических метров.
Фонд развития промышленности Иркутской области поддерживает региональные индустриальные производства с 2017 года. По итогам 2023 года Наблюдательный совет Фонда одобрил заявки на общую сумму в 1 миллиард 360 миллионов рублей.
Актуальные новости о проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.