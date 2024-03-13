Саянский производитель пластиковых резервуаров запустил новое производство на средства ФРП

В Саянске открылся новый производственный цех компании «ИрПласт», резидента ТОР. Предприятие выпускает модульные пластиковые резервуары — полиэтиленовые ёмкости для промышленных предприятий, строительных организаций, предприятий сельского хозяйства, производителей химической продукции, предприятий сферы ЖКХ, а также для розничных потребителей. В феврале 2022 года компания получила одобрение Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области на получение льготного займа для расширения производства. В марте 2024 года новый цех был торжественно открыт.

«За это время компания прошла путь от заказа нового оборудования до его установки и пуска в промышленную эксплуатацию. Общая стоимость проекта – 52 миллиона рублей. Из них заёмные средства ФРП составили 26 миллионов. Предприятие получило его по льготной ставке в 1 % годовых на первые три года пользования. И это позволило сфокусировать внутренние резервы на других направлениях развития бизнеса», — подчеркнул глава Наблюдательного совета регионального ФРП, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Реализация проекта помогла не только увеличить текущие производственные мощности, но запустить новое направление — выпуск модульных резервуаров. Весь модельный ряд обладает модульной конструкцией, которая позволяет изготавливать ёмкости от 10 000 до 100 000 литров и выше в зависимости от потребности заказчика. Модули можно перевозить отдельно друг от друга и собирать резервуар непосредственно на месте установки, что значительно упрощает и удешевляет логистику. Конструктив позволяет добавлять по 5 кубометров к начальным 10 кубическим метрам по мере необходимости и наращивать ёмкость до нужного потребителю объёма.

«Наши ёмкости производятся из качественного первичного полиэтилена. Соответственно, наши покупатели не сталкиваются с риском коррозии, которая влияет на целостность и долговечность аналогичных металлических конструкций. А круглые торцы и ребра жёсткости придают им повышенную прочность. Модульные резервуары предназначена как для подземного, так и наземного хранения различных жидкостей. Благодаря морозоустойчивости и устойчивости к ультрафиолету, они пригодны к эксплуатации на открытом воздухе круглый год. И если придерживаться рекомендаций по монтажу и эксплуатации, резервуары прослужат не менее 100 лет», — объясняет генеральный директор компании «ИрПласт» Катрина Бережнова.

В новом цехе производитель намерен выпускать не менее 100 резервуаров ежегодно ёмкостью от 5 до 100 кубических метров.

Справочно: в одном кубометре — 1000 литров, то есть в самый маленький резервуар из модельной линейки входит 500 стандартных вёдер воды или другой жидкости.

Фонд развития промышленности Иркутской области поддерживает региональные индустриальные производства с 2017 года. По итогам 2023 года Наблюдательный совет Фонда одобрил заявки на общую сумму в 1 миллиард 360 миллионов рублей.

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