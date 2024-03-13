Доля и объем просрочек по ипотеке на «вторичку» за 12 месяцев выросли

Данные приводит Циан.Аналитика.

Общий объем задолженности по ипотеке на «вторичке» в январе вырос на 1,4%, а на «первичке» – снизился на 0,9%. Объем просрочки увеличился сильнее – на 4,6% на рынке новостроек и на 2,0% на вторичном рынке.

«Впервые с января прошлого года доля плохих кредитов в общем объеме задолженности немного увеличилась как в новостройках, так и на «вторичке» (на 0,1 п.п.). Несмотря на прирост доли таких займов просроченная задолженность по кредитам на первичном рынке составляет лишь 0,12% от общего объема, на вторичном – 0,43%», – рассказала эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина.