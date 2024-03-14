ИИС-3 оставят только пятилетний вариант

Власти могут отменить линейку сроков индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы говорили о том, что срок в пять лет для индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) может быть достаточным – этот период вполне укладывается в рамки очередного цикла инвестиционного проекта. Поэтому, возможно, срок ИИС-3 не нужно увеличивать, оставив возможность вложений на более долгий срок на усмотрение инвесторов», – пишет Аксаков в Telegram-канале.

Напомним, что закон о введении в РФ с 1 января 2024 года долгосрочного индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3) Госдума приняла в декабре 2023 года.