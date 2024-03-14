Вера Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов

Развитие рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на финансовом форуме «Просто капитал» в рамках панельной сессии «Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы».

«Новым трендом для регионального экономического роста может стать активное развитие венчурного рынка. Сегодня мы отмечаем заметный рост количества IPO на Московской бирже и видим большие перспективы развития рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов. Импульс этому процессу могут дать налоговые льготы для бизнес-ангелов и применение цифровых финансовых активов. Специально для этого мы создали платформу «Токеон», которая позволит выпускать ЦФА, фиксируя договоренности инвестора и компании в форме смарт-контракта. Это позволит сдвинуть фокус общественного интереса в сторону акционерного капитала», — сказала Вера Подгузова.

По ее словам, в настоящее время основным источником инвестиций в региональное производство являются бюджетные средства. Задача банка как финансового института заключается в оказании содействия предприятиям в поиске оптимальных вариантов финансирования и партнеров для реализации сложноструктурированных проектов с несколькими участниками.

Вера Подгузова отметила, что эффективность механизмов финансирования можно повысить с помощью смещения фокуса внимания с кредитования на проектное финансирование в кооперации с институтами развития. Для успешной реализации таких проектов необходим глубокий системный анализ регионального рынка, который позволит банкам принимать риски не на заемщика, а на сам проект. Особенно перспективным такое направление может стать для представителей сегмента малого и среднего бизнеса как более гибких участников рынка.