Возраст молодежи могут увеличить в ближайшие 10 лет в России

Молодым гражданам могут добавить три года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«На мой взгляд, лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы на несколько лет хотя бы, может быть, года на три, повысить верхнюю планку», – сказал он на лекции, которая прошла на площадке «Знание. Лекторий» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

Повышение возраста молодежи будет означать, что страна готова расширять меры поддержки, которые сейчас оказываются молодым россиянам.

Напомним, что молодежью в России считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации. Положение закреплено в Федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 N 489-ФЗ.