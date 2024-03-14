Второй этап реконструкции стартовал в аэропорту Братска

До наступления тепла подрядчики будут заниматься строительством нового здания аварийно-спасательной службы и необходимой инфраструктуры, а в мае приступят к укладке бетона. Проект финансируется из федерального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Здание будет состоять из двух уровней в два и четыре этажа. Справа будет располагаться гараж для транспорта на четыре бокса, слева – административно-бытовые помещения для личного состава и снаряжения. Помимо этого, мы ведем укладку водопроводных коммуникаций, строительство здания очистки ливневых стоков и четырехкилометрового коллектора», – рассказал представитель компании-подрядчика Тарас Лысенко.

В апреле на территорию завезут инертные материалы - песчано-гравийную смесь и щебень, которые станут основанием для бетонного слоя уширения ВПП и магистральной рулежной дорожки. Заливать бетон начнут в мае и планируют завершить к началу осени.

Напомним, что в марте прошлого года владельцем 100% акций Братского аэропорта стала компания «РУСАЛ-Аэро». В числе приоритетных направлений, поставленных инвестором, дальнейшее расширение маршрутной сети и развитие клиентского сервиса.