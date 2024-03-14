Биткоин и золото бьют рекорды стоимости

Рост активов связан с неуверенностью в долларе, пишут «Известия».

Золото установило новый рекорд 5 марта, поднявшись до 2141 долларов спустя несколько месяцев после предыдущего достижения. На этом его рост не остановился. Через несколько дней драгоценный металл вплотную приблизился к отметке в 2,2 тыс. долларов, но пока не сумел ее преодолеть. В целом золото в прошлом году демонстрировало довольно мощную динамику – рост на 17%, но чем-то выдающимся этот подъем считать тоже нельзя.

В свою очередь, биткоин сначала пробил отметку в 69 тыс. долларов, установив рекорд впервые с ноября 2021 года. Позже он взял поочередно 70 тыс. и даже 72 тыс. долларов, демонстрируя при этом довольно сильную волатильность с ростом и падением на единицы процентов в день. По сравнению же с прошлым годом скачок был трехкратным.

Общим же с золотом драйвером у биткоина стало ослабление доллара, которое, в свою очередь, базировалось на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). При пересчете в другие валюты биткоин, конечно, тоже вырос, но несколько менее значительно. Кроме того, снижение ставки может подталкивать и золото, и биткоин вместе само по себе.

Ранее эксперты БКС рассказали о том, что котировки золота уверенно растут на фоне подорожания металла за рубежом. Стоимость золота на Московской бирже по итогам торгов 12 марта впервые за два года превысила 6,3 тыс. руб./г. По итогам торговой сессии котировки остановились возле 6307 руб./г, что на 0,2% выше значения закрытия предыдущего дня. Почти непрерывный рост продолжается пятую неделю подряд, за это время золото подорожало на российском рынке почти на 9%, причем только с начала месяца рост составил около 6%.

Обновлению двухлетнего максимума способствовал рост цен на золото на мировом рынке. По данным Investing.com, в конце минувшей недели стоимость металла на спот-рынке достигала отметки 2195,2 долларов за тройскую унцию, обновив тем самым исторический максимум, установленный в декабре 2023 года. На текущей неделе цены немного снизились и во вторник достигли отметки 2162,5 долларов за унцию, что на 6,6% выше уровней конца февраля.