Шелеховский поставщик оборудования для горно-обогатительной сферы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Компания «Сервис технопром», один из ведущих производителей центробежных концентраторов для горно-обогатительной отрасли России, вступил в национальный проект «Производительность труда».

Центробежные концентраторы — это оборудование для гравитационного обогащения измельчённых руд или песков, содержащих драгоценные металлы (или иные ценные минералы). Принцип действия концентратора базируется на принудительном разделении обрабатываемой породы на две фракции — тяжёлую и лёгкую. Разделение происходит в результате взаимодействия потока промывочной воды, центробежных сил и поля тяжести.

«Еще несколько лет назад предприятия горно-обогатительной сферы по большей части использовали импортное оборудование. Программа импортозамещения, инициированная Президентом Владимиром Путиным, способствует становлению российского производства, переходу от зарубежных аналогов к собственным технологиям в этой сфере. А нацпроект, в свою очередь, поможет нашему предприятию повысить производительность, выработку и, в конечном итоге, укрепить технологический суверенитет целой отрасли», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Концентраторы, производимые компанией «Сервис технопром», отличает высокая степень извлечения полезного компонента и компактность. Они совместимы со всем остающимся в эксплуатации зарубежным оборудованием. При этом предприятие также готово производить узлы, части износа, системы управления для оборудования западных брендов. Таким образом, горно-обогатительные предприятия страны могут продлить срок работы ранее закупленного оборудования иностранного производства. В то же время в составе «Сервис технопром» есть конструкторское бюро, специалисты которого выполняют инженерные, изыскательские и конструкторские работы, а также производят и опытно-промышленные образцы.

«Для Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) это новое отраслевое направление. Но тем и замечательны используемые в нацпроекте технологии бережливого производства, что они универсальны — одинаково применимы что на хлебозаводе, что на производстве такого вот высокотехнологичного оборудования. Поэтому я абсолютно уверена в успехе команды экспертов РЦК: за их плечами работа с десятками предприятий разных отраслей, и накопленные коллегами знания помогут компании «Сервис технопром» в обозначенные регламентом нацпроекта сроки достичь поставленных целей», — говорит Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности, в состав которого входит Региональный центр компетенций.

Директор Фонда развития промышленности Яна Шевченко

Основная задача национального проекта – обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год. Команда специалистов предприятий-участников проходит обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы вместе с ними проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. Со стороны предприятий затраты не требуются — нацпроект реализуется полностью за счёт средств федерального бюджета.

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