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ЦБ: умеренно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ будет способствовать стабилизации курса рубля

Она оказывает влияние как на совокупный спрос, так и на спрос на импорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Гангана.

«Та денежно-кредитная политика, которую сейчас проводит Центральный банк - это умеренно жесткая ДКП - она при прочих равных оказывает влияние как на совокупный спрос, так и на спрос на импорт и делает динамику импорта более сбалансированной, более соответствующей возможностям, в том числе экспортным, российской экономики. Соответственно, такое влияние ДКУ (денежно-кредитный условий – прим. ТАСС) через импорт будет стабилизирующим образом влиять на динамику курса», – сказал Ганган.

Напомним, что доллар в начале торгов среды инерционно вновь пытался достичь отметки 92 руб., но во второй половине дня преимущественно находился под давлением, по итогам дня отступив к 91,5 руб. Курс юаня снизился к 12,68 руб. Откат ключевых валют в парах с рублем происходил на фоне заметного улучшения ситуации на рынке нефти. Нефть марки Brent вчера резко выросла, поднявшись к 84 долл./барр., в район максимумов с ноября месяца, настраивая на выход из затянувшегося «боковика».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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