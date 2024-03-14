В Иркутске отремонтируют участок улицы Байкальской

Участок улицы Байкальской, расположенный между зданиями № 265Б и № 291А, отремонтируют в Иркутске. Работы начнутся через месяц, рассказали в пресс-службе мэрии.

Подрядчик – ООО «Союз-Град». Компания была выбрана по итогам открытого конкурса. Ей предстоит выполнить комплекс работ, реализовать который необходимо до 1 ноября текущего года.

Сотрудникам организации необходимо провести санитарную обрезку деревьев, демонтаж старого асфальта, бортовых камней, тротуаров, дорожных знаков, искусственной неровности, ограждений, светофоров, после чего установить новые элементы.

Запланировано оборудование пандусов, съездов, велодорожек, проведение озеленения: здесь обустроят газон методом гидропосева. Будет высажено более 20 деревьев и кустарников – сирени, калины, вязы. Подрядчику также необходимо переустроить колодцы, нанести постоянную дорожную разметку, разместить тактильную плитку и восстановить покрытие межрельсового пространства на трамвайных путях.