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Большую школу на 1225 мест построят в иркутском микрорайоне Союз

Строительство большой школы на 1225 мест началось в микрорайоне Союз в Иркутске. В настоящее время ведется разработка котлованов, забивка свай и устройство ростверка одновременно на четырех блоках, сообщает пресс-служба мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Предусмотрено возведение семи трехэтажных учебных и одного технического блоков. В них разместят 49 классов, спецкабинеты, спортивный и зрительный залы, бассейн и другое. Здание оборудуют лифтами, создадут условия для маломобильных групп.

Планируется обустройство надземного перехода для соединения школы со спортплощадкой. Деньги на проект выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. Срок окончания строительства по контракту – декабрь 2027 года.

«Работа выстроена системно и эффективно, многие процессы ведут параллельно. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Это значит, что все детали тщательно проработаны и проверены. При наличии финансирования ожидаем, что строительство могут завершить до конца 2025-го. Совместно с депутатским корпусом будем контролировать каждый этап возведения школы», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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