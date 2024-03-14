Лжесотрудники сотовой компании развели братчанку на 600 тысяч рублей

39-летняя жительница города Братска стала жертвой аферистов. Мошенники общались с горожанкой от лица работников сотовой компании. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

Обманщики убедила женщину воспользоваться личным кабинетом на портале по оказанию государственных услуг под предлогом продления договора действия сим-карты. После братчанку попросили назвать поступивший код из СМС для входа.

«Далее с женщиной беседовал лжесотрудник безопасности. Он рассказал, что ее профиль взломали мошенники, которые могут завладеть ее сбережениями. Чтобы пресечь преступную схему, потерпевшая по инструкциям звонивших оформила три кредита на общую сумму 602 тысячи рублей и перевела деньги на три банковских счета, указанных злоумышленниками», – пояснили правоохранители.

Злоумышленники вводили в заблуждение свою жертву в течение трех недель. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».