Предприниматель в Иркутске задолжал работникам свыше 2 млн рублей

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на сумму свыше 2 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По версии следствия, руководитель местной лизинговой организации не выплачивал заработную плату 18 сотрудникам, осуществлявшим трудовую деятельность в компании в период с декабря 2022 года по настоящее время, чем причинил им материальный ущерб на общую сумму более 2 млн рублей», – говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, изучают документацию организации, допрашивают сотрудников и руководящий персонал.