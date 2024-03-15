Летом цены за землю в Московской области выйдут на свой пик

Земля в Подмосковье с начала года уже подорожала на 11%. Эксперты предсказывают дальнейший рост. Эксперты агентства недвижимости Max Realty проанализировали динамику цен на земельные участки в Московской области.

По итогам февраля 2024 года стоимость сотки земли в Московской области достигла отметки в 370,8 тыс. руб. С начала года средняя цена на землю в Подмосковье выросла на 11,13% или на 37,1 тыс. руб.

В прошлом году стоимость сотки с января по февраль выросла на 1,34% или на 3,8 тыс. руб. При этом за первое полугодие – с января по июнь – средняя цена сотки выросла на 2,17% или на 6,1 тыс. руб.

В 2022 года за первое полугодие 2022 года средняя стоимость сотки земли в Московской области выросла на 10,53% или на 25,4 тыс. руб.

В пандемийный 2020 года средняя стоимость сотки земли с января по июнь выросла без малого на 15% (+14,84%). В абсолютных значениях 24,2 тыс. руб.

– В 2024 году рынок недвижимости и земли в Московской области испытывает рекордный рост цен, вызванный уникальным сочетанием факторов. Пандемия COVID-19 изменила восприятие загородной жизни, вызвав внезапный спрос на земельные участки после первоначального затишья. Люди, привыкшие к ограничениям и удалённой работе, стремились обеспечить себе пространство и комфорт за городом, что привело к всплеску покупок, – Максим Кирьяков, генеральный директор агентства недвижимости Max Realty.

Ситуацию усугубляют экономические санкции и рост стоимости строительных материалов, заставляющие застройщиков повышать цены на новостройки. Это, в свою очередь, подталкивает потенциальных покупателей к приобретению земельных участков в пригороде для самостоятельного строительства, стоимость которых становится сопоставимой с покупкой городской квартиры площадью 50 кв. м.

Резкий рост цен на землю в некоторых районах Московской области, достигающий до 3,5 млн рублей за сотку, порождает вопросы о пределах этого роста. Рынок достигнет пика и стабилизируется, особенно в контексте продления государственных программ ипотеки, что должно умерить динамику цен.

Особенностью текущего момента является то, что, в отличие от рынка новостроек, где ожидается затишье в продажах начиная с лета, спрос на земельные участки достигает пика именно в летний период. Это подчёркивает уникальность текущей ситуации на рынке недвижимости и земли в Московской области, где каждый фактор влияет на динамику цен и предпочтения покупателей.