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Эксперты Своего Банка проведут вебинар для профессионалов финансового рынка

Свой Банк и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) проведут вебинар по вопросам использования аналитических инструментов для привлечения банковского финансирования и развития коллекторского бизнеса. Онлайн-мероприятие состоится 20 марта.

Спикерами выступят ведущие эксперты Своего Банка: Ольга Горюкова, директор Департамента управления рисками – член Правления, Ирина Бычкова, руководитель Управления корпоративных кредитных рисков Департамента управления рисками, и Роман Филимонов, директор Департамента развития корпоративного бизнеса.

В рамках мероприятия планируется обсудить целый ряд вопросов, в том числе связанных с управленческой аналитикой, ключевыми показателями отчетности, структурированием кредитных продуктов, применением метрики LTV для оценки портфелей, требованиями кредиторов к качеству бизнеса коллекторских агентств и особенностями рынка взыскания.

К участию в вебинаре приглашаются коммерческие, операционные и финансовые директора, бухгалтера руководители подразделений взыскания и все заинтересованные лица. Онлайн-мероприятие пройдет на странице Форума по вопросам взыскания всех участников финансового рынка НАПКА. Регистрация для участия не требуется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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