Выборы президента России стартовали в Иркутской области

15 марта в 8:00 в регионе открылось 1872 избирательных участка. Нарушений при открытии участков и каких-либо происшествий не зафиксировано, сообщили в Избирательной комиссии Иркутской области.

– Мы ждем избирателей в любой из трех дней голосования – 15, 16 и 17 марта. Граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить комиссию, имеют право пригласить членов избиркома для голосования на дому, – сказал председатель Облизбиркома Илья Дмитриев.

Он уточнил, что на 45 избирательных участках в отдаленных и труднодоступных территориях Иркутской области ранее прошло досрочное голосование. Поэтому с 15 по 17 марта, голосования в этих участковых избирательных комиссиях(УИК) проводиться не будет.

Напомним, что в избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.