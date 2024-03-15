РСХБ поможет студентам в АПК составить карьерную траекторию

Россельхозбанк запускает новый сервис, который способен помочь студентам аграрных специальностей построить собственный пошаговый карьерный план для достижения профессиональных целей. Согласно исследованию аналитиков платформы по поиску вакансий в АПК «Я в Агро», карьерная траектория повышает эффективность поисков работы мечты на 30%.

Технологии в сельском хозяйстве с каждым днем становятся всё более наукоемкими и требующими специальных умений. По этой причине молодые специалисты в АПК должны хорошо знать не только аграрные специальности, но и обладать компетенциями в области современных технологий.

Россельхозбанк вместе с образовательной экосистемой Edwica в марте 2024 года запускает онлайн-сервис , который на основе текущих достижений студента или соискателя позволяет составить карьерную траекторию и определить не только примерное направление профессионального развития, но и конкретные ступени карьерной лестницы: подборки книг, ресурсов, курсов и стажировок, а также доступные вакансии. По прогнозам специалистов цифровой платформы по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве «Я в Агро», грамотное планирование карьерной траектории увеличивают шансы на успешность профессионального пути на 30%.

«Каждый год тысячи абитуриентов, студентов и молодых специалистов принимают решения о своем профессиональном развитии или повышении квалификации. Для динамичного развития и цифровизации сельского хозяйства требуются именно такие кадры: целеустремленные и готовые постоянно учиться и совершенствоваться. Россельхозбанк видит свою миссию в приложении фундаментальных усилий для помощи им, поэтому мы обратили внимание на карьерные траектории. Новый сервис также будет несомненно полезен работодателям, которые теперь смогут быстрее находить нужных квалифицированных специалистов», – прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Сервис учитывает все важные аспекты жизни соискателя: образование, профессиональный опыт, навыки, готовность к переезду, предпочтения, психологический портрет и карьерные цели.

Решение с помощью искусственного интеллекта способно составить четкий и развернутый карьерный план от начальной точки образования до итоговой профессиональной цели, которую перед собой поставил соискатель. Каждый этап плана представляет собой достижение определенного уровня профессионального развития: стажер, младший специалист, средний или ведущий специалист, старший специалист, руководитель или директор. По окончании каждого этапа система предлагает актуальные вакансии с 8 сайтов по поиску работы.

Для каждого этапа система создает приоритетный список навыков и умений, которые необходимы для достижения карьерной цели. Для отработки каждого из них подбираются образовательные материалы, которые помогут освоить конкретный навык, включая онлайн-курсы, вебинары, статьи, видеоролики на Rutube.

В феврале 2023 года Россельхозбанк запустил сервис «Карьерный навигатор», который позволяет определиться с профессией мечты, грамотно составить резюме и проследить карьерный маршрут тысяч людей, избравших аналогичный рабочий путь. Вся нужная информация обрабатывается и фильтруется на основе больших данных с помощью математических методов.